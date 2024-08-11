Yaşam Zinciri Oluşturularak 'Yasayı Geri Çek' Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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Yaşam Zinciri Oluşturularak 'Yasayı Geri Çek' Çağrısı Yapıldı

Yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanları ile ilgili yasaya tepki olarak Beşiktaş iskele meydanında yaşam zinciri oluşturdu. Hayvanseverler, yasayı geri çekme çağrısında bulundu.

11.08.2024 21:18
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(İSTANBUL) - Yaşam hakkı savunucuları, kamuoyunda 'Katliam Yasası' olarak bilinen sokak hayvanları ile ilgili yasaya tepki olarak Beşiktaş iskele meydanında yaşam zinciri oluşturdu.

Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen yasaya tepki olarak Beşiktaş iskele meydanında yaşam zinciri oluşturuldu. Sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı ülkenin bir çok noktasında protesto eylemleri düzenlenirken, yaşam hakkı savunucuları da Beşiktaş iskele meydanında yaşam zinciri oluşturarak 'Yasayı geri çek' çağrısında bulundu.

"Yasal olan her şey meşru değildir"

Beşiktaş iskele meydanında bir araya gelen hayvanseverler sloganların ardından el ele tutuşarak bir yaşam zinciri oluşturdu. Zincirin ardından sanatçı Alaz Pesen tarafından okunan basın açıklamasında "Aldığınız talimatlarla istediğinizi yapın el kaldırıp indirip hayvanların kaderiyle oynayın. Yasa diye bizlere dayattığınız bu vahşetin hiçbir meşruluğu yok. Yasal olan her şey meşru değildir" ifadeleri yer aldı. Ardından toplanan gruptan 'AKP elini hayvanlardan çek ve hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Hayvanseverlere yöneltilen 'bir grup elit' gibi söylemlere yönelik Alaz Pesen: "Bizler barınamayan öğrencileriz, emekli maaşı ile geçinemeyenleriz, borç yükü altında ezilen çalışanlarız, beslenemeyen çocuklarız, erkeklerin öldürdüğü kadınlarız. Katliam yasası geçtikten sonra baklava ile kutlama yapan AKP'li vekillerin aksine elit değiliz, biz bu halkın ezilenleriyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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