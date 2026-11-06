Yashar, Netanyahu'yu birliğe engel görüp Herzog'tan Eisenkot'a yetki istedi

İsrail'de muhalefet blokunun en güçlü partisi Yashar, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan hükümet kurma yetkisini Gadi Eisenkot'a vermesini isteyerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte ulusal birlik hükümeti kurmayacaklarını bildirdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile istişare görüşmeleri gerçekleştiren Yashar Partisi heyeti, İsrail'in acilen bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve kendi ilkelerini benimseyen her partiye kapılarının açık olduğunu belirtti.

Yashar milletvekili Orit Farkash-Hacohen ise Netanyahu'nun toplumsal birliğin önündeki en büyük engel olduğunu ve yarattığı toplumsal kutuplaşma ile ülkeyi tarihi bir dibe sürüklediğini vurguladı.

Herzog'a hitaben "Birlik söylemi kuru bir slogandan ibaret değildir." ifadesini kullanan Farkash-Hacohen, Netanyahu'nun geçmişte kurduğu birlik hükümetlerinde hiçbir sözünü tutmadığını hatırlattı.

Eski İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü ve Yashar Partisi milletvekili Yoram Cohen, "Halkın değişim talebini görmezden gelip ülkeyi yeniden bir erken seçime sürüklemek yanlış olur." ifadesini kullandı.

Cohen, Yashar'ın öncelikle muhalefet blokunda yer alan müttefikleriyle görüşeceğini ve hedeflerinin bu temel çekirdeği oluşturduktan sonra prensiplerini kabul eden diğer partileri de sürece dahil etmek olduğunu söyledi.

İsrail toplumundaki ayrışmanın sorumlusunun Likud Partisi değil, doğrudan Netanyahu'nun kendisinin olduğunu belirten Cohen, Netanyahu'nun devlet kurumlarını hedef alan söylemlerde bulunduğunu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef aldığını hatırlattı.

Yashar heyetinde yer alan milletvekili Shaul Meridor ise Netanyahu liderliğindeki hükümetin halkın güvenini tamamen kaybettiğini belirterek "Kamuoyu 7 Ekim hükümetine açıkça 'Evinize dönün' mesajı vermiştir" dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin kararıyla Eisenkot'un hükümet kurmasını destekleyen milletvekili sayısı 67'ye çıkarken, Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısı 46'da kaldı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.