İsrail'de hükümet kurmak için çalışmalarını sürdüren Gadi Eisenkot'un partisi Yashar'ın, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerin milletvekillerine 7 Aralık Pazartesi'ye kadar İsrail Meclisi'ndeki oturumlara tam katılım çağrısı yaptığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Yashar Partisi grup başkanı Milletvekili Roy Folkman, milletvekillerine mesaj gönderdi.

Folkman, değişim bloğu partileri Birlikte, İsrail Evimiz ve Demokratlar ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi ve Ortak Liste gruplarının liderlerine ve yöneticilerine, 7 Aralık Pazartesi'ye kadar tüm milletvekillerinin Meclis'e tam katılım göstermesini talep eden bir mektup yazdı.

"Önümüzdeki pazartesi dahil, hiçbir izin ve yurt dışı seyahati yapılmamasını rica ediyorum. Önümüzdeki hafta için özel bir hazırlık sürecindeyiz." ifadelerini kullanan Folkman, söz konusu hazırlığın içeriğine dair detay vermedi.

Folkman'ın bu talebi, Eisenkot'un hükümeti bu hafta kuracağı, güven oylaması ve yemin töreni için milletvekillerinin Meclis'e katılım göstermesini istediği şeklinde yorumlandı.

Kanal 12 muhabiri, Folkman'ın mektubunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, böyle bir hükümetin kurulmasını savunuyor.