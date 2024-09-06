74 Yaşında Filografi Sanatı Öğreniyor - Son Dakika
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74 Yaşında Filografi Sanatı Öğreniyor

74 Yaşında Filografi Sanatı Öğreniyor

Osmaniye'de yaşayan Ahmet Yüce, Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde filografi sanatını öğrenerek yaptığı eserleri sergiliyor. Merkezde yaşlı vatandaşlar çeşitli sanat ve aktivitelerden faydalanabiliyor.

06.09.2024 10:51
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OSMANİYE'de yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Ahmet Yüce (74), arkadaş tavsiyesiyle gittiği Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde, filografi sanatını öğrendi. Yüce ve arkadaşlarının yaptığı eserler, sergileniyor.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ne gelen yaşlı vatandaşlar, resim, müzik, el sanatları, çini kursları, fizyoterapi, kültürel, sosyal, sportif faaliyetlerden faydalanabiliyor. Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü karşısında kurulan merkeze yaklaşık bir yıl önce arkadaş tavsiyesi ile gelen Osmaniye Belediyesi'nden 20 yıl önce emekli olan Ahmet Yüce, filografi sanatı eğitimi aldı. Filografinin ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatı olduğunu belirten Ahmet Yüce, "Filografi kursuna katıldım ve çivileri çakmaya başladım. Çok kısa bir sürede öğrendim ve başarılı oldum. Filografi sanatında parmakların çalışacak. Örmesi gayet zor ama hocalarımız gösterdi ve benim de buna yeteneğim olduğu için kısa sürede öğrendim. Yaptığım bir eser yaklaşık bir haftamı alıyor, kolay değil. Kedi şahsıma ait olarak yaptığım eserleri eşime dostuma hediye ediyorum. Hocalarımız ile yaptığımız eserler ise burada sergilenmektedir. Gün boyu etkinlikler sayesinde güzel vakit geçiriyorum. Kahvehane gibi yerlere gitmektense buraya gelerek hem sanat öğreniyorum hem arkadaşlarımla diğer faaliyetlere katılarak dolu dolu bir zaman geçiriyorum. Burada çok mutluyum" dedi.

'GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Ayşe Özdokur ise kurslara aktif kayıtlı 67 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 30'unun aktif olarak etkinliklere katıldığını söyledi. Özdokur, kursların hafta içi her gün devam ettiğini ve yaşlıların servislerle saat 09.00'da alınıp 15.00'a tekrar adreslerine bırakıldığını kaydetti. Kurslar hakkında da bilgi veren Ayşe Özdokur, "Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde amcalarla birlikte burada filografi çalışmaları yapıyoruz. İlk başta geldiklerinde yabancı oldukları bir meslekti ama aşama aşama çok güzel ilerleme oldu. Ahmet amca çok güzel ilerledi birlikte güzel yollar kat ettik. Sınıfımızdaki ürünler hem benim hem de onların el emeği ile oluşmuş ürünlerdir. Herkesin eli değiyor, güzel vakit geçiriyoruz burada" diye konuştu.

EL İŞİ KOKAN BİR SANAT

Filografi sanatından bahseden Ayşe Özdokur, şunları söyledi:

"Bu sanat, tahtaların üzerine özellikle kavak sunta üzerine dokusu yumuşak olduğu için kumaş ya da boyama yapılaraktan zemin ardından çivilerle ve tellerle oluşturulan bir sanat. Tamamen bittiğinde çerçeve de dahil olmak üzere 9-10 aşamadan oluşan çok emekli bir sanat. Çok eskilere dayanıyor. Her bir çivisine tek tek emek veriyoruz. Her bir telinde buram buram el işi kokan bir sanattır."

Kaynak: DHA

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