Yaşlı Kadının Cüzdanını Çalan Dilenci Tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı bir kadının çantasının kulpunu keserek cüzdanını çalan dilenci tutuklandı.
Güzeltepe Mahallesi'nde sokakta dilencilik yapan şüpheli, yolda yürüyen yaşlı bir kadının yanına yaklaşarak çantasının kulpunu kesip cüzdanını çalarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine hareke geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek şüphelinin G.Ş. olduğunu tespit etti.
Gizlendiği ikamette "yağma" suçundan gözaltına alınan G.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yağma anı KGYS kameralarına yansıdı.
