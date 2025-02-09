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Yaşlılar Dijital Oyunlarla Tanıştı

Yaşlılar Dijital Oyunlarla Tanıştı

Sinop'ta huzurevi sakinleri, 'Oyunlarla Fizyoterapi Projesi' ile dijital oyunlar oynadı.

09.02.2025 11:47
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Sinop'ta Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar "Oyunlarla Fizyoterapi Projesi" kapsamında dijital dünyayla tanışma fırsatı buldu.

Farklı kuşakları bir araya getirerek yaşlıların rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmak isteyen rehabilitasyon merkezi yönetimi, "Oyunlarla Fizyoterapi Projesi"ni" hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla huzurevi sakinleri Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi, çocuklar ve yaşlılar beraber playstation, araba yarışları ve macera park gibi dijital oyunlar oynadı.

Sanal gerçeklik gözlüğünü takan huzurevi sakinleri ise kendilerini farklı bir dünyada buldu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, AA muhabirine, projenin hem yaşlıların hem de çocukların rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Bu tür projelerle farklı kuşakların beraber vakit geçirmelerine imkan sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım, bunu da başardıklarını görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, yaşlı vatandaşların büyük bir bölümünün hayatlarında ilk kez dijital oyunlarla tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu fikir daha oluşmadan önce biz uzun süredir yaşlılarla çocukları bir araya getirip daha çok geleneksel oyunları oynuyorduk. Oyunların yanı sıra bağ, bahçe ve seracılık gibi işler yapıyorduk. Bunları yaparken 'Hep büyüklerimiz küçüklerimize bir şeyler öğretiyor, arada bu kadar yaş farkı var, çağ farkı var, acaba çocuklar büyüklerimize ne öğretebilir' diye bir düşünce aklımıza geldi. Buradan yola çıkarak çocuklarımızla büyüklerimizi dijital oyun dünyasında bir araya getirmeye karar verdik."

Çocuklarla, büyüklerin bir araya gelmelerini iki tarafın da sosyalleşmesi açısından çok değerli bulduklarını anlatan Yıldırım, "Hem çocuklarımızı hem büyüklerimizi rehabilite etmiş oluyoruz. Dijital oyunlarla çocuklar da büyüklere bir şey öğretmenin heyecanını yaşamış oluyor. Bu heyecanı hem çocuklarımızın hem büyüklerimizin yüzlerinde görüyoruz. Bu oyunlarla daha önce tanışan büyüklerimiz vardı, ilk defa görenler de vardı. İlk görenler epeyce heyecanlıydı hatta ilk başlarda buyurun siz oynayın diyen bazı yaşlılarımızın daha sonra oyunlara alıştıklarını gördük." diye konuştu.

"Maç yaptık, gol attım"

Huzurevi sakini 83 yaşındaki Halime Erdoğan ise hayatında ilk kez dijital oyun oynadığını söyledi.

Çok güzel vakit geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Burası eğlenilecek, vakit geçirilecek güzel bir yer. Burada maç yaptık, gol attım. Trene bindik, uçtuk. Çocukluğumda falan hiç görmedim. Biz hep bağ, bahçe çalıştık. Çok güzel eğlenmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, sinop, Son Dakika

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