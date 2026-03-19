Yaşlılar Haftası\'nda Ziyaretler

Ulaş İlçesi Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve beraberindekiler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İçli, hafta kapsamında büyükleri ziyaret ettiklerini belirterek, Ramazan Bayramı öncesinde ellerini öpüp dualarını aldıkların söyledi.

Vefa, saygı ve kadirşinaslık duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği bu ziyaretlerin devam edeceğini belirten İçli, "Bu ziyaretler toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenmesine vesile olacaktır. Ramazan ayı da bunun için bulunmaz bir fırsattır. İyiliği çoğaltma ve gönüllere dokunma gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretlerde, manevi danışman Kadir Sarıkaya ve din görevlileri de bulundu.