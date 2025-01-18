Yaşlılar İçin Sosyal Etkinlik Düzenlendi

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Samsun'da huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Tesisleri'de kalanların sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek için aktiviteler gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinleri, fizyoterapist Gonca Atmaca eşliğinde pilates ve yoga yaptı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da katıldı.