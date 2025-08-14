Yaşlılık Şurası Çalıştayı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
Yaşlılık Şurası Çalıştayı Erzurum'da Yapıldı

14.08.2025 16:02
Erzurum, Kars ve Erzincan'da yaşlıların ihtiyaçları görüşüldü, yaşam kaliteleri artırılacak.

Erzurum, Kars ve Erzincan'da, yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

Erzurum'da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, ömrünü millet için harcamış, bilgi ve tecrübesiyle topluma yön vermiş büyüklerin korunması ve onurlandırılması gerektiğini söyledi.

Yaşlıların sosyal hayata katılımlarının artırılması gerektiğini belirten Özay, "Onlar kültürümüzün hafızası, ailemizin çınarlarıdır. Büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğünden vefa görmez." dedi.

Özay, ortak akıl ve işbirliğiyle yaşlıların huzurunu önceleyen politikalar üreteceklerini ifade ederek, yaşlıların huzurunun toplumun vicdanı olduğunu belirtti.

Teşekkür belgesi takdimiyle sona eren çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve yaşlı bakım hizmetlerinde görev yapan personel katıldı.

Kars

Kars'ta da İl Yaşlılık Çalıştayı, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Doğan Yıldız, çalıştayda, yaşlıların güncel durumlarının ele alındığını anlatarak, "Sosyal, ekonomik ve sağlık temelli çeşitli sorunların ve ihtiyaçların tespiti, ilde yaşlılara yönelik iyi uygulama örneklerinin alınması ve geliştirilmesi ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Sarıaslan'ın da konuşma yaptığı programda, masalar oluşturularak çalıştay yapıldı.

Erzincan

Erzincan'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Muammer Bulut, kurum binasında organize edilen programda, çalıştayın 58 kişinin katılımıyla 4 oturum halinde yapıldığını söyledi.

Çalıştaydan çıkacak raporu gerekli mercilere ileteceklerini bildiren Bulut, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak, onların refah seviyesini yükseltmek ve yaşam kalitelerine değer katabilmek için burada yapacağımız istişare toplantılarımız sonunda hazırlanacak raporlarımızı bakanlığa ileteceğiz. Erzincan için hayırlara vesile olacak sonuçların çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Erzincan, erzurum, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kars, Son Dakika

