İzmir'in Torbalı ilçesinde sokakta bastonla yürüyen yaşlıyı darbeden şüpheli tutuklandı, olay anını güvenlik kamerası kaydetti.
Pancar Mahallesi'nde Süleyman S.D. (70) aralarında husumet bulunan K.S. tarafından darbedildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine başlattığı çalışma sonucu şüpheli K.S'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği olayda yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inen K.S'nin bastonla yürüyen S.D'ye tokat attığı, elindeki sopayla vurarak darbettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.
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