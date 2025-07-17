Yat Yangınları Güvenlik Önlemlerini Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Yat Yangınları Güvenlik Önlemlerini Gündeme Getirdi

Yat Yangınları Güvenlik Önlemlerini Gündeme Getirdi
17.07.2025 12:18
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Tekne ve yat yangınları, deniz araçlarının düzenli bakımının ve güvenlik tedbirlerinin önemini vurguladı.

Son günlerde tekne ve yatlarda çıkan yangınlar, deniz araçlarının bakımını düzenli yapmanın gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

Turizm çeşitliliğinin zengin olduğu Türkiye'de, yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbeden "mavi yolculuk" rotaları, turistlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Turistler, yat ve tekne kiralayarak da tatil yapma imkanı buluyor. Yerli ve yabancı birçok kişi de yatlarıyla tatil için marinaları tercih ediyor.

Turizmde yaşanan bu hareketliliğin sağlıklı işleyebilmesi için yat ve tur teknelerindeki güvenlik önlemleri önem arz ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda yat ve teknelerde çıkan yangınlar, periyodik bakım ve bunları kullanan kişilerin de emniyet tedbirleri konusunda bilgili olmasının önemini yeniden gözler önüne serdi.

Gemi Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Şerefli, AA muhabirine, deniz araçlarında çıkan yangınların genellikle mutfak bölümü, makine dairesi ve elektriksel aksamdan kaynaklı olduğunu söyledi.

Tekne ve yatların yıllık periyodik muayenelerinin düzenli yapılmasının önemine dikkati çeken Şerefli, "Teknelerin yıllar geçtikçe periyodik muayeneleri, yıllık denize elverişlilik belgelerinin uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. Deniz araçlarının elektrik, makine ve diğer donanımları kontrol edilir ve periyodik bakımları yapılırsa yangın gibi sorunlar minimize edilir." dedi.

Yangınların çıkmasında insan faktörü birinci sırada

Deniz araçlarındaki mekanik bölümlerdeki yıpranmaların da yangınlara sebebiyet verdiğini anlatan Şerefli, şöyle konuştu:

"Teknedeki herhangi bir yakıt bağlantısındaki sızıntı, dışarıdan doğru akımla çalışan sistemde aşırı yükleme, ısıtıcıların açık bırakılması, tekne hareket halindeyken bazı enerji sistemlerinin devre dışına çıkarılmamış olması. Limandan alınan enerjinin ihtiyaç olmadığı zamanlarda devreden çıkarılmamış olması. Tekne terk edilirken gerekli kontrollerin gerekli tetkiklerin yapılarak enerjinin kesilmemiş olması yangınlara sebebiyet verebiliyor. Burada her zaman olduğu gibi insan faktörü birinci sıraya geliyor. Teknenin tasarımsal olarak uygunsuz olduğunu düşünmek pek kabul edilebilir olmuyor. Çünkü tekne yaş aldıkça bunun bakımını, kontrollerini düzenli olarak yaptırırsak tekneyi sağlıklı olarak kullanmaya devam ederiz."

Şerefli, tekneyi kullanan personelin yeterli donanıma sahip olması gerektiğini dile getirerek, denetim ve gemi bakımını gerçekleştiren kişilerin tecrübesinin kaza ya da yangınların önüne geçilmesinde etkili olacağını vurguladı.

Özel tekne kullanıcılarının seyahate çıkmadan önce acil durumları göz önünde bulundurarak deniz aracına aldığı kişileri bilgilendirmesi gerektiğini anlatan Şerefli, "Aynı uçaklarda olduğu gibi emniyet tedbirleri, yangın tüplerinin nerede olduğu, can yeleklerinin nasıl giyileceği, bir yangın çıkarsa ne yapılması gerektiği gibi konularda tekneye binenlere kısa bir brifing verilirse can ve mal emniyetinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yat Yangınları Güvenlik Önlemlerini Gündeme Getirdi - Son Dakika

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