Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 şüpheliden 128\'i adliyeye sevk edildi

ANKARA merkezli 39 ilde gerçekleştirilen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan ve banka hesaplarında 6 milyar 656 milyon TL'den fazla para trafiği bulunan 159 şüpheliden 128'i, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin paravan şirket kurup yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kişilerin hesaplarını kullandıkları, mağdurlara gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte yatırım uygulaması kurdurdukları belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunurken, 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 39 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 159 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 128'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.