Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal kesimde sürdürülen devriye görevi sırasında yol kenarında yavru karaca olduğunu fark etti.
Karacayı bulunduğu yerden alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getiren personel, daha sonra durumu Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Koruma altına alınan karacanın, ilerleyen günlerde doğaya salınacağı öğrenildi.
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