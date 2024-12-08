Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Niksar Sanayi Sitesi 26 Blok'taki boş dükkanın çatı oluğuna yavru kedinin sıkıştığını görenler Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yavru kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için belediye hayvan barınağına teslim edildi.