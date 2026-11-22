(BARTIN) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı'yla beraber olmayacak, milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacağız" diyerek seçimlere ittifaksız ve kendi amblemleriyle gireceklerini söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Bartın Halk Buluşması'na katılarak gündeme ve partisinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin seçimlere herhangi bir ittifak içinde girmeyeceğini belirterek "Anahtar Parti, Cumhur İttifakı'yla beraber olmayacak. Milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacak. Anahtar Parti sonuna kadar tek kalacak. Seçime amblemimizle gireceğiz. İttifak yok. Hiç kimseye eyvallah etmiyoruz. Milletin verdiği başımızın üstüne. Tek başımıza milletle beraberiz. Anahtar Parti milletiyle ittifak yapacak, sonuna kadar müstakil kalacak. Anahtar Parti milletin A planı olacak. Sonuna kadar tekiz, tek gideceğiz" diye konuştu.

"BİR SİYASİ AHLAK YASASI LAZIMDIR"

Parti değiştiren milletvekilleri ve belediye başkanlarını eleştiren Ağıralioğlu, seçmen iradesinin korunması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar milletvekili ve belediye başkanı başka partilere geçtiğine göre bunları seçenlerle de hesaplaşacağız. En ufak bir dalgalanmada sağa sola yalpalayan, seçmen iradesini namusu gibi koruması gerekirken ilk fırsatta iktidar partisine ya da başka partiye geçenleri seçenleri de konuşacağız. Millet size değişim umutlarını ayakta tutun diye oy veriyor. Seçildikten sonra dediğiniz sözleri unutup en çok kırdığınız partiye hiçbir şey olmamış gibi davulla zurna ile geçiyorsunuz. Bu işleri önlemek için bir siyasi ahlak yasası lazımdır."

"KAMUDA LALE DÖNEMİ, YÖNETİMDE SÜLALE DÖNEMİ SON BULACAK"

HGS geçişleri ve ceza uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, "Navigasyona yazıyorsunuz, kimin paraya ihtiyacı varsa onun otobanına doğru yönlendiriyor sizi. Kredi kartına tanımlı HGS geçişlerimizde arada bir tanesini atlıyor, yatırmaya çalışıyorsunuz görünmüyor, muhatap yok. Sonra o 200-300 lira cezayı faize bindirip 10 bin lira olarak sizden almaya çalışıyorlar. Ben Uşak'ta isyan ettim; şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu 'avukatları aradan çıkarıyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

HGS cezalarına ilişkin avukatlık masraflarının kamu görevlilerinin yakınlarına aktarıldığını öne süren Ağıralioğlu, "Rezaletin büyüğü şu: Bu avukatlar devlette üst düzey en seçkin bürokratlarımızın çocukları. HGS cezası müteahhide, avukatlık masrafları beyefendilerin evlatlarına; aile boyu soygun yani. AK Parti döneminde lale dönemine bir de sülale dönemi eklendi. Bu kamuda lale dönemi, yönetimde sülale dönemi iktidarımızda son bulacak" dedi.

"MİLYARLARCA DOLARIMIZ ÇALINIYOR, DEVLETİN HABERİ YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı manifestoya da değinen Ağıralioğlu, Bahçeli'nin yolsuzluk ve yoksullukla mücadele, kalkınma, iş ve istihdam başlıklarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Bahçeli'nin önceki açıklamalarına bağlı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Devlet Bey gibi diyorum: Öcalan teröristtir Devlet Bey. Öcalan katildir Devlet Bey. PKK ile görüşmek alçaklıktır Devlet Bey. Devletin malını yemek, hortumları kendine bağlamaktır Devlet Bey. Bunların hepsi Devlet Bahçeli'nin sözleri. Ben Devlet Bey'in ilk dediklerine bağlıyım, son dediğiyle ilgilenmiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte dile getirdiği sözleri de hatırlatan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in de ilk dediklerine bağlıyım. 'Helal, alın teri, liyakat, istişare, adalet, nezaket, merhamet' dediği yerde duruyorum. Allah hakkı için beytülmala dokunmayacağım, yetim hakkını korurum, sofrasına oturacak fakir bırakmayacağım' dediği yerde duruyorum. Şu anda ne yaptığınızla, ne dediğinizle ilgilenmiyorum. Bu son dediklerinizle millet ilgilenecek" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, devletin vatandaşların küçük tutarlı borçları nedeniyle hesaplarına ve tapularına haciz koyduğunu, büyük miktardaki kayıplara ilişkin ise gerekli denetimin yapılmadığını savundu. Ağıralioğlu, "Onu yatırmadan hareket ettirmiyorlar sizi. Milyarlarca dolarımız çalınıyor, devletin haberi yok. Ne güzel dünya" ifadelerini kullandı.

"ANAHTAR PARTİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NDEN ÇIKIYOR, YARI BAŞKANLIĞA DÖNÜYOR"

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sona erdiğini savunarak, Anahtar Parti'nin yönetim modeli önerisini anlattı. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bitmiştir. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir sistem değildir. Koca devletin kanunilik, öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve herkese karşı eşit olabilen varlığını iki paralık eden bu ne olduğu belli olmaz mekanizmayı size kim anlattıysa ondan itibaren başlayarak hesaplaşacağız. Anahtar Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkıyor, yarı başkanlığa dönüyor. Meclis'i sorumlu tutuyor; güvenoyu, gensoru denetim mekanizmasını çalıştırıyor. Bakan yardımcılıklarını iptal edip müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatını ve teftiş kurullarını geri getiriyor. Sayıştay raporlarını mahkemeye açıyor, bütün ihaleleri canlı ve şeffaf yayınlıyor."

Ağıralioğlu, partisinin vaatleri arasında mülakat adaletsizliğinin kaldırılması, kreş açılması, intibak yasasının getirilmesi ve kök maaş uygulamasına son verilmesinin bulunduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinde önleyici yaklaşımı merkeze alacaklarını söyleyen Ağıralioğlu, kamu yönetiminde şeffaflığı sağlayacaklarını, makam saltanatına son vereceklerini, milletvekili sayısının 600'den 400-450'ye düşürülebileceğini belirtti.

Yargı sistemine ilişkin de eleştirilerini dile getiren Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yargıyı hukuk fakültelerinden hakimliğe kadar hızlı, objektif ve herkesin sığınabileceği bir liman haline getiriyor. Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği prensipleriyle memleketi adaletle ayağa kaldırıyor. HSK'yı ve Anayasa Mahkemesi'ni siyasetin gölgesinden kurtarıyor. Hakimlere davalarla ilgili tahdit koyuyor, bitmeyen davaları sicile işliyor; hiçbir suç delili olmadığı halde mahkumiyet kararı verilen dosyalarda hakimin sorumluluğuna yürüyor."

"GÖMLEK ÇIKARMADAN, ROZET ÇIKARMADAN GELİN"

Farklı siyasi görüşlerden seçmenlere çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanımız 'gömlek çıkardık' demişti. Anahtar Parti gömleğinizi çıkararak geleceğiniz bir parti değildir, herkes gömlekli gelebilir. 25 yıldır AK Parti'ye oy veren, 57-58 yıl Ülkücü Hareket'in üç hilalinin arkasında karnı tok, başı dik bir memleket hayali kuran, 103 yıldır Cumhuriyet'i güçlendirmeye çalışan her seçmene sesleniyorum. Rozet çıkarmadan geleceğiniz parti Anahtar Parti'dir. Yakanızdaki rozetleri çıkarmayın; üç hilalle, CHP'nin, AK Parti'nin rozetiyle gelin" diye konuştu.

"MEMLEKET YÖNETİLEMEDİĞİ İÇİN EKONOMİK KRİZ VAR"

Türkiye'deki ekonomik sorunların temelinde yönetim krizi bulunduğunu savunan Yavuz Ağıralioğlu, "Bu memlekette ekonomik kriz yok. Bu memlekette siyasi kriz var, yönetim krizi var. Memleket yönetilemediği için ekonomik kriz var. Bu memlekette fakirlik yok aslında, azgınlık var. Milletin yiyeceği parayı cebine indiren alçaklar var. Paramızı siz yediğiniz, yedirdiğiniz, israf ettiğiniz için fakiriz. Çocuklarımız siz planlayamadığınız için işsizler. Bu kadar imkanı olan memlekette fakirlik sizin yüzünüzden var. O yüzden sandıkta memleketi sizden alacağız" ifadelerini kullandı.

"ANAHTAR PARTİ ÖĞRETMENLERİMİZİ HAYATIN MERKEZİNE KOYUYOR"

Eğitim politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, okullarda öğretmeni aile birliğine, idareye ve veliye karşı koruyor, öğretmeni öğrencisiyle buluşturuyor. Anahtar Parti, öğretmenlerimizi hayatın merkezine koyuyor. Bir memlekette öğretmenler ve hukuk adamları en prestijli, en seçkin evlatlar değilse o ülkeyi ayağa kaldıramazsınız" dedi.

"ANAHTAR PARTİ SONUNA KADAR MÜSTAKİL KALACAK"

Anahtar Parti'nin siyasi ittifaklara katılmayacağını yineleyen Ağıralioğlu, "Değerli ve tercih edilmiş bir yalnızlığımız var. Anahtar Parti, her türlü gücü, kuvveti kudreti olduğu halde memleketi bu kadar sorunla baş başa bırakan, işin sonunda da bizi Öcalan'la aynı masada oturtmaya kalkan Cumhur İttifakı'yla beraber olmayacak. Enflasyona, faize, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara rağmen, iktidar olmak bu kadar kolayken milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacak. Ne kırk katır ne kırk satır, memleket hatırı diyenlerin partisiyiz biz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" sürecini de eleştiren Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı'nın Öcalan'la yürüme, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çocuklarımızın katiliyle görüşme, ona statü verme sürecinin içerisinde bulunmuş 467 kişi ve partilere değmeyeceğiz. Tek başımıza milletle beraberiz. Anahtar Parti milletiyle ittifak yapacak, sonuna kadar müstakil kalacak. Anahtar Parti milletin A planı olacak. Sonuna kadar tekiz, tek gideceğiz. Milletin ve muhalefetin yanlış diye söylediği her itiraza, yolsuzluk, yoksulluk, terörle müzakere, cumhuriyet, üniter yapı, şeffaflık ve hesap sorma itirazlarına kuvvet vereceğiz ama sandığa Anahtar Parti amblemiyle gireceğiz" dedi.