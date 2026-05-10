Yavuz Ağıralioğlu, Anneler Günü'nü Kutladı...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kastamonu programında, annelere çiçek dağıtarak anneler gününü kutladı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından bir video ile şu mesajı yayımladı:

"Yüreğinde sevgi taşıyan tüm kadınlara… Anneler bir milletin vicdanını, merhametini ve karakterini yoğuran en kıymetli emanettir. Türk tarihinde kadın; sadece aileyi ayakta tutan değil, gerektiğinde devlete yön veren, otağı kuran, sözüyle milletin kaderine yön veren iradenin adı olmuştur. Medeniyetimizde ise cennet annelerin ayakları altına serilmiş; annelik en yüce makamların başında görülmüştür. Kastamonu programımız kapsamında annelerimizin Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladık, sevinçlerini paylaştık. Başta şehit annelerimiz ve Gazze'de evlatlarına canıyla siper olan anneler olmak üzere; evlatlarını sevgisiyle büyüten, duasıyla ayakta tutan ve yüreğinde 'anne sevgisi' taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete göçen tüm annelerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum…"