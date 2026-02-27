Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var

Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var
27.02.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var." dedi.

Yavuz, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Gençlik Kollarınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Yenişehir ilçesinde trafikte bulunan sürücülere iftarlarını yapabilmeleri için kumanya dağıttı.

Daha sonra Yavuz, Yenişehir ilçesindeki CNR Expo Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "İftar Buluşması"na katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşadıklarını söyledi.

Savunma sanayisinde devasa işler yaptıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Hepsinden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir şey gerçekleştirdi. Bugüne kadar ne yapmaya kalkışsak 'yapamayız' deniliyordu, ne olacak olsa 'olmaz' deniliyordu. Öğrenilmiş çaresizlik söz konusuydu ama Recep Tayyip Erdoğan geldi artık her şey olur, yaparız, bu da olur diyoruz. Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. İşte böyle bir liderin arkasında sıra dağlar gibi duran siz değerli teşkilat mensuplarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır."

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de kendilerine düşen görevin daha çok çalışmak olduğunu dile getirdi.

Birliklerini büyüterek yollarına devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Bu dava milletin davasıdır. Bu millet başladığı yürüyüşü yarım bırakmaz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine teşkilat olarak güçlü bir şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ana muhalefet partisinin milletvekillerine eleştirilerde bulunan Nebati, "Siz yalanlarınızın içerisinde boğulursunuz ama biz gerçeklerimiz ve hizmetlerimizle iktidar olmaya devam ederiz, bundan sonra da iktidar olacağız." dedi.

Nebati, AK Parti milletvekillerinin sahada olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptığı iftar programına, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.???????

Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Yerel Haberler, Etkinlikler, AK Parti, Güncel, Mersin, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu
İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante’yi tartışmaya haddi yok İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 22:26:07. #7.13#
SON DAKİKA: Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.