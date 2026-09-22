Yavuzyılmaz, Anadolu Otoyolu özelleştirilirse geçişin 1.890 TL\'ye çıkacağını öne sürdü

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Ankara güzergahındaki KGM Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde, bugün 338 lira olan geçiş ücretinin kademeli olarak 1.890 liraya kadar çıkabileceğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye'nin dikkatine! AKP'nin vatandaşa ihanet niteliğindeki köprü ve otoyol özelleştirme planının faturasını tek tek açıklıyoruz. Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Anadolu Otoyolu. Güzergahı: İstanbul-Ankara. Uzunluğu: 379 km. Geçiş ücreti: 338 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 460 peki nasıl?

Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,89 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 4,96 TL. Aradaki fark 4,6 kat.

Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL'ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460'a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."