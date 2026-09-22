Yavuzyılmaz, Anadolu Otoyolu özelleştirilirse geçişin 1.890 TL\'ye çıkacağını öne sürdü

Yavuzyılmaz, Anadolu Otoyolu özelleştirilirse geçişin 1.890 TL'ye çıkacağını öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KGM Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde 338 TL olan geçiş ücretinin kademeli olarak 1.890 TL'ye kadar çıkabileceğini öne sürdü. Milletvekili, bunun yüzde 460'a kadar zam anlamına geldiğini belirtti.
(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Ankara güzergahındaki KGM Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde, bugün 338 lira olan geçiş ücretinin kademeli olarak 1.890 liraya kadar çıkabileceğini iddia etti.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Türkiye'nin dikkatine! AKP'nin vatandaşa ihanet niteliğindeki köprü ve otoyol özelleştirme planının faturasını tek tek açıklıyoruz. Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Anadolu Otoyolu. Güzergahı: İstanbul-Ankara. Uzunluğu: 379 km. Geçiş ücreti: 338 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 460 peki nasıl?
Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,89 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 4,96 TL. Aradaki fark 4,6 kat.
Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL'ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460'a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."
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