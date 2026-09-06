Yavuzyılmaz: Bakanlık köprü ve otoyol gelirlerini düşük gösterip kamuoyunu yanıltıyor

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri bugün yaptıkları açıklamayla köprü ve otoyolların özelleştirilmesi sürecine şimdiden şaibe karıştırmıştır. Devletin yüksek karla işlettiği köprü ve otoyolların gelirlerini düşük, giderlerini yüksek beyan ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri bugün yaptıkları açıklamayla köprü ve otoyolların özelleştirilmesi sürecine şimdiden şaibe karıştırmıştır. Devletin yüksek karla işlettiği köprü ve otoyolların gelirlerini düşük, giderlerini yüksek beyan ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. Bakanlık açıklamasında; Söz konusu köprü ve otoyolların 2025 yılı gelirini 600 milyon dolar olarak beyan etmiştir. Yine aynı açıklamada; bakım ve onarım giderlerinin ise 300 milyon dolar olduğunu belirtmiştir.

TOPLAM GELİR 804 MİLYON DOLAR

Bakanlığın açıklamasında belirtilen 600 milyon dolar: Köprü ve otoyol gelirlerinden yüzde 20 KDV ve köprülerdeki yüzde 10 belediye payı düşüldükten sonra kalan 2025 yılının sadece 'net geliridir'. Karayolları Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre; KDV ve belediye payı eklendikten sonra yapılan doğru hesaplamaya göre; Köprü ve otoyollardaki (vatandaşın ödediği tutar) 'toplam gelir' 804 milyon dolardır.

Fyrıca Bakanlık aynı açıklamasında; 2025 yılı bakım ve onarım giderleri 300 milyon dolar olarak açıklamıştır. Bu tutar da doğru değildir. Zira Ulaştırma Bakanlığı 2026 Yılı Performans Programı Raporu'na göre; 2025 yılı bakım ve onarım giderleri 5 milyar 391 milyon liradır. Yani 126 milyon dolardır. Görüldüğü gibi Bakanlık açıklamasındaki çarpıtmalar, devletimizin ve milletimizin çıkarlarına açıkça aykırıdır. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yaparak kime ve neye hizmet etmektedir?"