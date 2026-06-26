Yavuzyılmaz'dan TPAO'ya Vurgun Suçlaması

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin sondaj gemileri için kiraladığı platform destek gemisi hizmetlerine yüksek tutarlarda ödeme yapıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, "Bu para kimlerin cebine giriyor, derhal açıklayın" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş. üzerinden sondaj gemileri için alınan platform destek gemisi hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.'nin sondaj gemilerine aldığı platform destek gemisi hizmetleri için yüksek tutarlarda ödeme yaptığını tespit ettiklerini belirtti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin belgeli gemi vurgunu! Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.'nin; Sondaj gemilerine aldığı 'platform destek gemileri hizmetleri' için devasa tutarlarda ödeme yaptığını tespit ettik. TP-OTC önce hizmetlere ilişkin kiralama ve diğer giderleri TPAO'dan tahsil ediyor, ardından şirketlere aktarıyor. Her sondaj gemisi başına ortalama 2 adet platform destek gemisi hizmeti kiralanıyor. Sondaj gemisi başına ödenen destek gemileri hizmet tutarı günlük: 30.000 dolar, aylık: 900.000 dolar, yıllık: 10.950.000 dolar. Kiralık olarak kullanılan 11 adet destek hizmet gemisi için TPAO'nun kasasından çıkan toplam tutar günlük: 165.000 dolar, aylık: 4.950.000 dolar, yıllık: 60.225.000 dolar."

İlki 2017, sonuncusu 2025 yılı olmak üzere satın alınan toplam 6 adet sondaj gemisi için; Bugüne kadar ödenen kiralık destek gemileri hizmet tutarı toplamı: En az 225 Milyon Dolar! Güncel kurla 10 Milyar 500 Milyon Lira! Oysa TPAO'nun, bu tutarla, mevcut destek gemilerini defalarca kez satın alması mümkündü! TPAO mevcut 6 sondaj gemisini, onlarca yıllık operasyonlar için satın aldığına göre; Bu sondaj gemilerinin kullanması zorunlu olan destek hizmet gemilerini niye satın almıyor da, astronomik rakamlarla kiralıyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a soruyorum! Bu para kimlerin cebine giriyor, derhal açıklayın!"