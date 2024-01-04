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Mersin'de kız öğrenci otomobil ve TIR çarpışmasında son anda kurtuldu - Son Dakika
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Mersin'de kız öğrenci otomobil ve TIR çarpışmasında son anda kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mersin\'de kız öğrenci otomobil ve TIR çarpışmasında son anda kurtuldu
04.01.2024 - 22:05,
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. yönetimindeki 33 AHP 81 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kız öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Antalya, Mersin, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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