Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Şaban Tepe Hayatını Kaybetti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinde elektrikli motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Şaban Tepe (70), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül'de, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinden meydana geldi. B.Y. (24) yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keşan Belediyesi hizmet binası giriş kapısı önüne geldiği sırada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Tepe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Tepe ile motosikletten düşen sürücü B.Y. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tepe, 21 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Şaban Tepe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Tepe'nin ölümü üzerine elektrikli motosiklet sürücüsü B.Y., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.