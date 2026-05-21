Yaya Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Eskişehir'de kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracıyla yayalara çarpıp Şerafettin Tüten'in (71) ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Hatice Altın, ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Altın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.