Yaya Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Eskişehir'de kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracıyla yayalara çarpıp Şerafettin Tüten'in (71) ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Hatice Altın, ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Altın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
