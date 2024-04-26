Yayla muzu olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
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Yayla muzu olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı

Siirt'in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen yayla muzu olarak da bilinen tansiyon ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ışkın tezgahlardaki yerini aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bahar ayı ile birlikte dağlardaki karın erimesiyle ortaya çıkan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

26.04.2024 19:30
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Yayla muzu olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı

SİİRT - Siirt'in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen yayla muzu olarak da bilinen tansiyon ve şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ışkın tezgahlardaki yerini aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bahar ayı ile birlikte dağlardaki karın erimesiyle ortaya çıkan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Işkının dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden satıcı Özgür Çelik; "Gördüğünüz yayla muzudur. Diğer adıyla ışkın diye biliniyor. Doğal ve organiktir. Kırsal alanda dağlık bölgelerde yetişiyor. Karlar çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu sene kilosu 100 TL ile 120 TL arasında satılıyor. Yayla muzunun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde devadır, şifadır. Hiçbir yan etkisi yok, doğal bir bitkidir. Tohumla falan ortaya çıkmıyor, sadedir. Özellikle şeker hastalığının dermanıdır. Şifadır şeker hastalığı için" dedi.

Işkın almaya gelen vatandaş Usame Kaçar ise; "Yayla muzu almaya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzeldir. Şekere, tansiyona ve kalbe her şeye dermandır. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip alsın, yesin" diye konuştu.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Tansiyon, Siirt, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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