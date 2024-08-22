Yaylada Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaylada Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

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AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.08.2024 21:44
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AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyünde oturan Vedat Eben'e ait sürüdeki 3 keçi yaylada kayalık bölgede bulunan mağaraya girdi. Metrelerce yükseklikteki mağaradan keçilerini kurtaramayan Vedat Eben, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Köye sevk edilen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu mağaraya çıktı. Görevliler, halat yardımıyla bağladıkları keçileri kurtardı.

Yaylada Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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