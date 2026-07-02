Yaylada Mantar Zehirlenmesi - Son Dakika
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Yaylada Mantar Zehirlenmesi

Yaylada Mantar Zehirlenmesi
02.07.2026 17:18
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Çaykara'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 75 yaşındaki kadın, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada mantar yedikten sonra rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Sultan Murat Yaylası'nda bulunan 75 yaşındaki Fatma B, mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Kadının yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi.

Fatma B, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Sultan Murat, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Çaykara, Trabzon, Sağlık, Güncel, Doğa, Son Dakika

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