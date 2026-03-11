Yayladağı\'nda Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yoncakaya Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
