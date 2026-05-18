Yayman: Dijitalleşme Milli Güvenlik Sorunu

18.05.2026 14:18
Hüseyin Yayman, dijital içeriklerin ve oyunların milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, dijitalleşme, oyunlar ve televizyon içeriklerinin sadece kamu otoritesinin yapacağı yasal düzenlemelerle çözülebilecek bir problem alanı olmaktan çıktığını söyledi. Yayman, "Burada ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir" dedi.

AK Parti'li Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine' başlıklı çalıştaya katıldı. Yayman, "Uzun zamandır dijitalleşme meselesinin bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyleyenlerdenim. Bu meseleyi vulgarize etmek anlamında ifade etmiyorum. Bir hakkı teslim etmek anlamında dijital ağlar, sosyal medya, çocuğun korunması, bireyin korunması, kadının korunması meselesinin artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini ve siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiğini ve bu meselede iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çok önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Sosyal medya artık bir iletişim aracı olmaktan çıkmıştır. ve dijital platformların çocuklar üzerinde oluşturduğu etkilerin yalnızca teknolojik değil aynı zamanda psikolojik sosyolojik sonuçlar doğurduğunu ifade etmemiz gerekmektedir. Özellikle küçük yaş gruplarının kontrolsüz içeriklere maruz kalması ciddi riskler taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'BİZ TEKNOLOJİYE KARŞI DEĞİLİZ'

Yayman, dijital ağların, ulus aşırı dijital şirketlerin algoritmalarıyla yeni bir toplum mühendisliği, siyaset mühendisliği ve yeni bir birey yaratma çabası içerisinde olduğunu belirterek, "Kendilerini ulus devletlerin üzerinde gören yasama organının, yürütme organının, yargı organının üzerinde gören yeni bir akılla yeni bir siyaset mühendisliğiyle, toplum mühendisliğiyle karşı karşıyayız. Bugün geldiğimiz noktada dijital ağlardan bahsettiğimizde aynı zamanda kadına şiddet konusunu ele alıyoruz. Çocuğa şiddet meselesini ele alıyoruz. Cinsel istismar, ötekileştirme, siber zorbalık, siber faşizm, islamofobia, din düşmanlığı ve aklınıza gelebilecek her türlü kötülük dijital ağ kavramlarıyla yan yana gelmektedir. Aynı zamanda sanal bahis, sanal kumar, uyuşturucu, ırkçılık, dijital faşizm, nefret suçları veri mahremiyetinin ihmal edilmesi ve özel hayatın gizliliği bu kavramlar maalesef istismar edilmektedir. ve aynı zamanda toplumsal barışı, kamu düzenini tehdit eder bir algoritma düzeni bugün için gelmiştir. Bu şu demek değildir. Biz teknolojiye karşı değiliz. Teknolojiye düşman hiç değiliz. Dijital ağlara asla bir düşmanlığımız söz konusu değildir" diye konuştu.

'TOPYEKUN BİR SEFERBERLİK ANLAYIŞI LAZIMDIR'

Dijitalleşme, oyunlar ve televizyon içeriklerinin sadece kamu otoritesinin yapacağı yasal düzenlemelerle çözülebilecek bir problem alanı olmaktan çıktığını hatırlatan Yayman, "Burada ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir. Bireyin etkileşim almak uğruna absürt içeriklere yönelmesi şiddetin, istismarın, kötülüğün, sanal kumarın, bahisin ve cinsiyetsizleştirmenin, LGBT propagandasının normal olduğu bir düzeni asla kabul edemeyiz. Burada sadece ailenin, bireyin, kamu otoritesinin sorumluluğu değil, topyekun bir seferberlik anlayışı lazımdır. Çünkü bu mesele dünyayı bir tehdit olarak el almaktadır. Ulus aşırı dijital şirketlerin; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı içerisinde daha fazla reklam geliri almak, daha fazla etkileşim almak için aileye, çocuklarımıza, bireye ve kadınlara karşı açtığı savaşı asla kabul etmiyoruz. ve o onların algoritmaların arkasına sığınarak toplumu ve aileyi tehdit etmesini, bireyi tehdit etmesini görüyoruz. Dolayısıyla burada ulus aşırı dijital ağların kendilerine yeni tebalar kurması ve demokrasilerinin üzerinde kendilerini görmesi bizim üzerinde durmamız gereken çok önemli hususlardan bir diğeridir" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
