Yaz Ayları Sıcak Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Ayları Sıcak Geçecek

18.06.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Nino etkisiyle Türkiye'de yaz sıcaklıklarının 1-2 derece normallerin üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"El Nino" olarak bilinen hava olayı, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla gelişiyor ve küresel iklim üzerinde etkili oluyor.

Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve aşırı hava olaylarının görülmesi öngörülüyor.

El Nino'nun güçlü seyretmesi halinde dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor ve aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanabiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan El Nino'nun haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu duyurdu.

Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" olasılığının güçlendiği değerlendiriliyor. Bu durumun en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar eylüle kadar yüksek seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, El Nino'nun Türkiye'yi doğrudan etkilemediğini ancak küresel atmosfer dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle dolaylı sonuçlar oluşturduğunu söyledi.

Atmosferin bir bütün olarak çalıştığını belirten Çelik, Pasifik Okyanusu üzerinde oluşan El Nino ve La Nina gibi sistemlerin dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış rejimlerini değiştirebildiğini ifade etti.

Türkiye'deki etkisinin sıcaklıkların bir miktar yükselmesi ve yağışların mevsim normallerinin bir miktar altında gerçekleşmesi şeklinde görüldüğünü kaydeden Çelik, El Nino'nun bu yıl etkili olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarında yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında beklendiğini bildiren Çelik, temmuz ayıyla birlikte yağışların ülke genelinde azalacağını kaydetti.

Çelik, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların temmuz ve ağustos aylarında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, bu durumun eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

İç bölgelerde sıcaklık artışı daha belirgin olacak

Sıcaklık artışının özellikle iç kesimlerde daha belirgin görüleceğini ifade eden Çelik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahmin haritalarını takip edebileceğini söyledi.

Yılın ilk aylarında yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Çelik, "Özellikle ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 4 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış alıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında ise yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zaten bu dönemde yağış miktarları oldukça düşük olduğu için yavaş yavaş yağışsız sezona geçeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Ayları Sıcak Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:45:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Ayları Sıcak Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.