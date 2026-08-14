Yaz Kur\'an Kurslarına 2,5 Milyon Katılım

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının bugün sona erdiğini belirtti.

Çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen velilere teşekkür eden Akbulut, "Bu yıl da yaz Kur'an kurslarımız sadece din eğitimini değil, çocukları değerler eğitimiyle buluşturarak etkili ve nitelikli vakit geçirmelerini sağladı. Bu bazen oyun oldu, yarışma oldu, farklı etkinliklerle değerlendirmeler oldu. Kadim medeniyetimizin getirdiği tezhip, ebru, çini ve boyamayla da tanıştılar. Mutfak atölyelerimiz oldu. Çocuklar mutlu bir yaz Kur'an kursu dönemi geçirdiler." diye konuştu.

Çocukların ve velilerinin yaz Kur'an kurslarına ilgi göstermesinin çok sevindirici olduğunu ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Bu yaz Kur'an kursu döneminde 2,5 milyon çocuğa ulaştık. Bu sadece bizim kayıtlarımızda olan bir rakam. Bunun ötesinde bir yaz Kur'an kursu etkinliği olduğunu biliyoruz. Bazı sivil toplum kuruluşları da hem yaz Kur'an kursu hem de yaz kampı yaptılar. Bizim hocalarımız da onlara katkıda bulundular. Aslında bu 2,5 milyon rakamının çok üstünde, çocuklarımız yazın din ve değerler eğitimiyle buluştu."

Akbulut, yaz Kur'an kurslarında 4-22 yaş aralığında olanların eğitim gördüğünü bildirdi.

Bu yıl yurt dışında yaşayan çocuklara yönelik de yaz Kur'an kursları düzenlediklerini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 'Bir Yaz Bin Anı' projesini gerçekleştirdik. Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden yaklaşık 100 çocuğumuz bizimle birlikte oldu. Bir ay boyunca İstanbul'da hem kız hem de erkek öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızda ağırladık. Burada hem eğitim gördüler hem de İstanbul'un kültürel dokusunu hissettiler. Onlar için eğitimden ziyade bir medeniyet birlikteliğiydi."