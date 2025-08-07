Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Kütüphane Ziyareti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Ziyaret, kurumların tanıtılması ve çocuklara kitap sevgisi kazandırılması amacıyla düzenlendi.

Yaz Kur'an Kurslarında eğitim alan öğrenciler, Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesini gezerek hem kütüphanecilik hizmetlerini yerinde gözlemledi hem de kitaplarla keyifli vakit geçirdi.

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların kendi yaş gruplarına uygun kitapları seçmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir". ifadeleri kullanıldı.