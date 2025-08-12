Yaz Kur\'an Kursu Şenliği Özvatan\'da

Özvatan ilçesinde "Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği" programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Özvatan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yıldız Yılmaz, Belediye Başkanı Halit Demir, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç, ilçe protokolü, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Programda, Kaymakam Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu ve İlçe Müftüsü Kılıç konuşma yaptı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okumasının ardından öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi.
Program, yemek ikramının ardından sona erdi.
