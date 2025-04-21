Yazar Türköne, "Erdoğan'ın Çözüm Sürecini Bitireceğini ve Bahçeli'nin Erken Seçim Çağrısı Yapacağını" İleri Sürdü

(ANKARA) - Yazar Mümtaz'er Türköne, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecini sonlandıracağını, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapacağını" öne sürdü.

Yazar Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e, yeni çözüm süreci ve erken seçim tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türköne, "Benim öngörüm şöyle; Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek" iddiasında bulundu.

Türköne, şunları kaydetti:

"Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak. Çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Yani aslında Erdoğan çözüm sürecinin kendisine değil, bu sürecin kendisine hukuk dayatacak olmasına karşı. Söyledim, hukuka dönüş olmadan da çözüm sürecinin başarılı olma ihtimali yok. O zaman da Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürmek zorunda. Çünkü çözüm sürecinin önü ancak o zaman açılır.

"CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir"

Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürmek ve parlamenter sisteme engel olmak teşebbüsleri bir şeyleri çözmek için değil, engellemek için atacağı adımlar olur. Yani hukukun önünü açmak için olur. Seçim olur da CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir, o da zaten çözüm sürecinin önünü açar. Bahçeli'nin vazgeçmeyeceği, adeta hayatın anlamı olarak gördüğü tek şey bu; çözüm süreci. Eğer bunu gerçekleştirmek için başka bir alternatifi kalmazsa yapar yani."