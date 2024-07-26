Yazar ve Şair Afşar Timuçin İstanbul'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yazar ve Şair Afşar Timuçin İstanbul'da Hayatını Kaybetti

85 yaşındaki yazar ve şair Afşar Timuçin, İstanbul'da vefat etti. Hayal Yayınları, Timuçin'in ölümünü duyurarak derin üzüntü içinde olduklarını belirtti. Timuçin'in öykü, şiir ve roman türünde birçok eseri bulunmaktadır. Cenaze namazı Ataköy'de kılınacak ve ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecektir. Timuçin, PEN şiir ödülü sahibi olan bir usta edebiyatçıdır ve eğitim hayatını Kanada'da tamamlamıştır. Emekli olduktan sonra da şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.

26.07.2024 12:51
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Yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Hayal Yayınları, sosyal medya hesabından Timuçin'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışma imkanına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bulut Yayınlarından alınan bilgiye göre, "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleriyle tanınan Timuçin, 28 Temmuz Pazar günü Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

PEN şiir ödülü usta edebiyatçı, 1939'da Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Afşar Timuçin, 1967'de eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti.

Timuçin, 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'de İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Fransızca üzerine eğitim verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör olan yazar, bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü.

Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekliye ayrılan Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergisinde şiirleri yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yazar ve Şair Afşar Timuçin İstanbul'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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