Yazıcıoğlu Davası İle İlgili Yargılama Devam Ediyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı başka davada mahkum edilen bu davanın tutuksuz sanığı Davut Uçum, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, helikopterdeki cihazların kaybolmasının asıl sorumlularının kaza soruşturma heyeti olduğunu öne sürdü.

Sunduğu delilerin tamamının iddianamede yer almadığını savunarak aleyhine tek bir delil bulunmadığını iddia eden Uçum, beraatini istedi.

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, 17 yıldır devam eden yargılamanın bir an önce sonlandırılması ve dosyasının tefrik edilerek beraatinin verilmesini talep etti.

Sanık Nedim Bakırhan da masum olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, davanın Ankara'da görülmesini istedi

Merhum Yazıcıoğlu'nun ablası Mavuş Ocak, kardeşinin hayatını kaybettiğinde çocuk olan evlatlarının artık çocuk sahibi olacak döneme eriştiğini ancak halen davanın sonuçlandırılamadığını belirterek, davanın en kısa zamanda sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen "ana soruşturma" dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Davanın baştan bu yana Ankara'da görülmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bir irade ortaya çıktığını görüyor, bu durumu ihtiyatlı karşılıyoruz. Ümidimiz arttı. Mahkemeden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara'ya gönderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 9 Ekim 2026'ya erteledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ana soruşturma dosyasının Ankara'ya gönderilmesinin kendilerini ümitlendirdiğine işaret ederek, bundan sonraki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çayır, Yazıcıoğlu davasının aydınlatılmasının Türkiye'de bir daha faili meçhullerin olmaması ve herkesin kendini güvende hissetmesi için önemli olduğunu söyledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.