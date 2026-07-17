Yazıcıoğlu Davasında 19 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazıcıoğlu Davasında 19 Tutuklama

Yazıcıoğlu Davasında 19 Tutuklama
17.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8’i adli kontrol altında.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, yanındaki 5 kişi ile birlikte 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyasını yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 10 ilde 30 farklı adrese yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa gönderilen 27 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 19 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu Davasında 19 Tutuklama - Son Dakika

Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Ayasofya’da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi

09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheliden 17’si yakalandı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 10:16:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yazıcıoğlu Davasında 19 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.