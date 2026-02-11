Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Vurgusu - Son Dakika
Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Vurgusu

11.02.2026 18:10
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası davasında adaletin gecikmesi eleştirildi, delil imhası iddiası yükseldi.

YAZICIOĞLU ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün talimatıyla yönlendirdikleri iddia edilen 19 sanığın yargılandığı davada, gecikmiş adaletin adalet olmadığını belirterek, "Arkanızda da yazıyor 'Adalet mülkün temelidir' diye. Ama bu adaletin bizim olayımızda ne denli sarsıldığını ne denli delillerin yok edildiğini, maddi gerçeğin bizden gizlendiğini gördük. Netice itibarıyla imha edilmiş bir delilden bahsediyoruz, sonrasında araştırma yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17'nci duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan hüküm giydiği için tutuklu olan Davut U. bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanıklar Nedim B. ile Ebubekir Semih Y. ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

'DELİLİ TAKİP EDENLER, DELİLİ İMHA İLE GÖREVLİLERDEN DAHA HIZLI OLAMIYOR'

Duruşmada sanıklar suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise ana soruşturmada beklenen bilirkişi raporunun hazır olduğunun söylendiğini ancak dosyaya girmediğini söyledi. Raporun bu kadar bekletilmesinin de merak uyandıran bir husus olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Kaldı ki en son radar kayıtları incelendi. Diyarbakır BİKİM (Birleştirilmiş Kontrol İhbar Merkezi), yani hava kuvvetleriyle ilgili daha doğrusu radar merkezlerinin işlemlerinin birleştirildiği merkez. Bu merkeze Softepe'den ham görüntünün gittiği iddia edildi. Şöyle bir konu oldu, 'Genelkurmay başlangıçta bu doğudaki radarlarımızda tam da olay saatine denk gelir şekilde 4 dakika 37 saniye bizim bölgedeki radarlarımız arızalandı, görüntü yok' denildi. Tam da olaya denk gelen bir saatte. Biz o zaman dedik ki, 'Madem arızalandı, arızalandığı zaman şöyle bir sistem var havacılıkta. Eğer bir bölgedeki radarlarda arıza oluşursa o bölge derhal hava uçuşlarına kapatılır.' Bunun üzerine Hava Kuvvetleri 'Pardon. Bizim ham görüntülerimiz var ama iletim sisteminde arıza olduğu için, arıza nedeniyle iletilmemiştir' dedi. Biz de ham görüntüleri istedik ama ham görüntüler gelmedi. Sonra keşiflerde, Diyarbakır BİKİM'de bu görüntülerin bulunduğu, ham videonun bulunduğu CD'nin imha edildiğini öğrendik. Yani delili takip edenler, delili imha ile görevlilerden daha hızlı olamıyor. Maalesef bu birçok karanlık merkezin gerçekleştirdiği eylemlerden delili arayanlar, delili yok etmekle görevli olanlardan önce davranamıyorlar."

'GECİKMİŞ ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Helikopterinin düşmesinin üzerinden 17 yıl geçtiğini bu sürede iğneyle kuyu kazarak delil araştırması yapıldığını ifade eden Kemal Yavuz, "Arkanızda da yazıyor 'Adalet mülkün temelidir' diye. Ama bu adaletin bizim olayımızda ne denli sarsıldığını ne denli delillerin yok edildiğini, maddi gerçeğin bizden gizlendiğini gördük. Netice itibarıyla imha edilmiş bir delilden bahsediyoruz, sonrasında araştırma yapıyoruz. Makamınızdan sesleniyorum duyması gerekenlere; gecikmiş adalet, adalet değildir" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti davayı 24 Haziran'a erteledi.

ÇAYIR: BİRİLERİ BU DAVANIN KAPANMASINI İSTİYOR

Davanın ardından Milli Yol Partisi Genel başkanı Remzi Çayır, Yusuf Yazıcıoğlu ve partililerle birlikte açıklama yaptı. Son duruşmanın önceki duruşmadan farklı olmadığını belirten Çayır, şunları söyledi:

"17 yıldır bir türlü sona erdirilemeyen, sonuç alınamayan, ana dosyası kapalı, soruşturma dahi yapılmayan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekletilen bir ana dosya var. Şu an buraya gelmemize sebep olan davanın da daha önce Göksun'da görülmekte olan hırsızlık davası olduğunu kamuoyu bilmelidir. Evet, birileri bu davanın kapanmasını, gündeme gelmemesini, kamuoyunda duyulmamasını istemeye devam ediyor. Daha önce Yargıtay ilgili dairesi, üst düzey bazı kamu görevlileri hakkında hüküm vermiştir. Ancak ne hikmetse bu davanın kapanmasını isteyenler buraya da el attılar. Bir kattan yukarı kata dosyayı gönderemediler. Zaman aşımını beklediler, davanın kapatılması ve ilgililerin ceza almamasını emrettiler birileri de bunu yerine getirdi. Şimdi radar raporunu 1 yıldır göndermiyorlar. Göndermedikleri gibi de bu davanın artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını istiyorlar, Muhsin Yazıcıoğlu davasının unutulmasını istiyorlar, Muhsin Yazıcıoğlu davasının kapanmasını düşünüyorlar, öyle bir emelleri var."

Kaynak: DHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, Güncel, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
