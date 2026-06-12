Yazıcıoğlu Helikopteri Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Helikopteri Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı

Yazıcıoğlu Helikopteri Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı
12.06.2026 12:28
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili dosyayı Ankara'ya gönderdi.

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinin Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı üzerine Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

SON BİLİRKİŞİ KURULU 6 AYRI YERDE KEŞİF YAPTI

Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılık kaynakları, dosyanın bugün Ankara'ya gönderileceği bilgisi verdi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Helikopter, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu Helikopteri Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika

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