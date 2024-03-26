Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.
Yargılama süreçlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.
Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı ve bilirkişilerle yapıldığı öğrenildi.
Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Donkor, Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
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