YEDAM Bağımlılıkla Mücadele Hizmetlerini Tanıttı

Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele hizmetleri tanıtıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, YEDAM personeli tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanlarının yer aldığı ekip, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında sağlanan psikososyal destek hizmetlerini anlattı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ YEDAM'ın 7 yıldır hizmet veriyor ve birçok kişinin hayatına dokunarak onları yeniden topluma kazandırdığını söyledi.

Toplantı sonunda, YEDAM danışanları ve personeli tarafından hazırlanan el emeği hediyeler katılımcılara takdim edildi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve çeşitli kurumların yetkilileri katıldı.