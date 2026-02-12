Manisa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan el sanatları sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Bağımlılıklara dikkati çekmek ve danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu üretimleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Millet Çarşısı'nda açılan sergide, el sanatları ürünleri yer aldı.
Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, açılışta yaptığı konuşmada YEDAM'ın kentte hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Son Dakika › Güncel › YEDAM'dan El Sanatları Sergisi - Son Dakika
