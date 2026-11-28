Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin, "Bu tür hassas olaylarda yayıncılarımızın haber süreçlerini büyük bir dikkat, sorumluluk ve hassasiyetle yürütmeleri, doğrulanmamış bilgi ile kamuoyunda endişeyi artırabilecek içeriklerden kaçınmaları önem taşımaktadır." uyarısında bulundu.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve çocuklar ile görevli personele sağ salim ulaşılması temennisinde bulunan Daniş, şunları kaydetti:

"Bu tür hassas olaylarda yayıncılarımızın haber süreçlerini büyük bir dikkat, sorumluluk ve hassasiyetle yürütmeleri, doğrulanmamış bilgi ile kamuoyunda endişeyi artırabilecek içeriklerden kaçınmaları önem taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi kaynaklara dayalı, teyit edilmiş bilgilerin paylaşılması ve çocukların üstün yararının gözetilmesi, yayıncılık sorumluluğunun temel gereğidir. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplerimize kolaylık diliyorum."