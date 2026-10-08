YEE, Bükreş'te Türk ve Tatar toplumunun 700 yılı aşan tarihini anlattı - Son Dakika
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YEE, Bükreş'te Türk ve Tatar toplumunun 700 yılı aşan tarihini anlattı

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YEE, Bükreş\'te Türk ve Tatar toplumunun 700 yılı aşan tarihini anlattı
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bükreş'teki Manuk Han'da Romanya'daki Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşan tarihini anlattı. Programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'teki tarihi Manuk Han'da Romanya'daki Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşan tarihi ve kültürel yolculuğunu anlattı.

YEE'nin Corint Yayınevi ve Romanya Ulusal Miras Enstitüsü işbirliğinde, 1812 Bükreş Anlaşması'nın imzalandığı Manuk Han'da düzenlenen programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katıldı.

Altan, Türk ve Tatar toplumlarının Romanya'nın tarihi, toplumsal ve kültürel dokusunda yüzyıllardır önemli bir yere sahip olduklarını belirtti.

YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız da YEE'nin ortak tarih ve kültürel mirası görünür kılan çalışmaları desteklemeye ve Türkiye-Romanya ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"Romanya'daki Türkler ve Tatarlar-Kısa Bir Tarih" isimli eseri kaleme alan tarihçi Metin Ömer ise Romanya'daki Türk ve Tatar varlığının 700 yılı aşan çok katmanlı bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, bu geçmişin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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