YEE ve Sofya Üniversitesi'nden İşbirliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Bulgaristan'ın en köklü yükseköğretim kurumlarından Sofya Üniversitesi, Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da imzalanan protokol kapsamında, Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski" Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi bünyesindeki Türkoloji ve Altayistik Bölümünün akademik kapasitesinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve yeni nesil Türkologların yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde ortak araştırma projeleri, akademik yayınlar, bilimsel toplantılar, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

YEE'den yapılan açıklamada, işbirliğinin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilirken, Türkoloji alanındaki çalışmaların güçlendirilmesine ve ortak tarihi ve kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılmasına destek sunacağı kaydedildi.