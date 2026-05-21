Didim Belediyesi, Yelken Ligi Heyecanına Ev Sahipliği Yapacak

(AYDIN)- Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Yelken Federasyonu 2025–2026 Yelken Ligi 3. Ayak yarışları kapsamında Formula Kite ve Wingfoil sporcuları Didim'de buluşacak.

Türkiye Yelken Federasyonu 2025–2026 Yelken Ligi 3. Ayak yarışları kapsamında düzenlenecek Formula Kite ve Wingfoil yarışları, 24–28 Mayıs günleri arasında Didim'de gerçekleştirilecek. Organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde mücadele edecek. Yarışların, spor turizmine ve kent tanıtımına katkı sunması hedefleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programı kapsamında yıl boyunca çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Didim Belediyesi, yelken sporundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor organizasyonlarıyla öne çıkan kentlerden biri olduğunu belirterek, gerçekleştirilecek yarışların hem sporcular hem de kent için önemli bir buluşma olacağını ifade etti. Gençay, Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek tüm vatandaşları yarış heyecanına ortak olmaya davet etti.