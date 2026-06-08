Yelkenci'den Mezuniyet Töreni Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde yaşanan olaya ilişkin, "Biz hem okul müdürümüzün hem de il milli eğitim müdürümüzün çalışmalarından memnunuz. Takip etmeye devam ediyoruz ve onlarla beraber bu süreci yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 81 il ve ilçede etkin bir şekilde takip edilmesi için görevlendirilenlere ilişkin "Kurum Temsilcisi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden Yelkenci, konuşmasında, 13 Haziran'da düzenlenecek merkezi sınavın öğrenciler ile görev yapacaklar için hayırlı olmasını diledi.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yıl boyunca neredeyse ÖSYM ile aynı sayıda sınav gerçekleştirdiğini dile getiren Yelkenci, bunun ciddi bir yük olduğunu ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Yelkenci, bu noktada Bakanlığın tüm birimlerinin önemli sınavlarda birlikte çalışmasının bu zorluğun üstesinden gelme hususunda kolaylaştırıcı bir güç oluşturduğunu aktardı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda alınacak güvenlik önlemlerini anlatan Yelkenci, sınavın düzenleneceği gün tüm binaların kamera sistemiyle takip edileceğini ifade etti.

Merkezi sınava ilişkin birçok toplantı yapıldığına işaret eden Yelkenci, hazırlıkların titizlikle devam ettiğini söyledi.

"Netice itibarıyla hep beraber bir iş yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, LGS kapsamındaki merkezi sınavda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla ilk kez velilerin talebine göre öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını anımsattı.

Toplantıya katılan kurum temsilcilerine hitap eden Yelkenci, şunları kaydetti:

"Sahadaki uygulamayla ilgili izlemeyi de sizin vasıtanızla yapmış olacağız. Alınması gereken tedbir varsa anında bildirilmesi yine bu grup üzerinden olacak. Kurum temsilcilerimiz, bakanlığımız adına gidiyor ama netice itibarıyla hep beraber bir iş yapıyoruz. Yani büyük bir ekip olarak bir iş yapıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın da bu ekibin bir parçası olduğunu unutmayalım."

Kurum temsilcilerinin nazik ve müşfik bir şekilde iletişim kurmasının önemine değinen Yelkenci, "İletişimin bu şekilde kuruluyor olması arkadaşlarımızın motivasyonu da ayrıca güçlendirecektir. Sorun olduğu zaman da kararlılıkla alınması gereken orada kararı alıp uygulanmasını da istemeniz önemli. Bundan sonraki yıllarda da bir kültür oluşması açısından bu kültürü sizin oluşturmanız noktasında önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem okul müdürümüzün hem de il milli eğitim müdürümüzün çalışmalarından memnunuz"

Yelkenci, konuşmasının ardından geçen hafta İstanbul Erkek Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde yaşanan olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İstanbul Erkek Lisesi'nin tarihi ve köklü okullardan biri olduğunu vurgulayan Yelkenci, okulun kendi içinde gelenekleri olan ve bu gelenekleri yaşatırken öğretmen-öğrenci ilişkisinin dışına çıkmayan bir yapıdan oluştuğunu söyledi.

Ömer Faruk Yelkenci, şunları kaydetti:

"Mezuniyet töreninde yaşanan bu hadise esasında öğrencilerin öğretmenleriyle arasındaki ilişkiyi zedeleyecek bir noktaya gelmesi meselesidir. Burada da dışarıdan müdahale edildiğini görüyoruz. Gerek İstanbul Erkek Lisesi müdürümüz Hikmet Konar'ın eğitimciliğinden ve yöneticiliğinden eminiz. Yine keza İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'ün de nezaketinden eminiz. Mezuniyet programı esnasında müdahalelerin yaşanması sonucu pek tabii olarak milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüzü korumak için bir karar aldı ve bu kararı uyguladı. Anlık bir krizin yaşandığı bir anda bu krizi bu şekilde yönetmesi de onun yöneticilik becerisi açısından önemli bir göstergedir diye düşünüyoruz.

Nihayetinde okul müdürümüz bu okulda niteliğin daha da artması, süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi ve öğrencilerimize daha elverişli ortamlarda hizmet edilmesi noktasında şu ana kadar güzel bir toparlama gerçekleştirdi. Bundan sonra da çok daha iyisini yapacağına inancımız tamdır. İl milli eğitim müdürümüzün de elinin bu okullarımızın üzerinde olması, o programda da orada olması ve mesai arkadaşlarıyla beraber işin içinde olması, konuyu ne kadar önemsediğini ve bundan sonra da bu işi ne kadar hassasiyetle takip edeceğini göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyoruz. Bu noktada biz, hem okul müdürümüzün hem de il milli eğitim müdürümüzün çalışmalarından memnunuz. Takip etmeye devam ediyoruz ve onlarla beraber bu süreci yürütmeye devam edeceğiz."