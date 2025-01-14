Yem Karma Makinesine Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan Ahmet B. (65) evlerinin önünde bulunan hayvanlarına yem karmak istediği sırada makineye kapıldı.
Bu sırada ahırda hayvanlara bakım yapan Ahmet B'nin oğlu Murat B, makineden gelen sesin değiştiğini fark etti.
Babasının yem karma makinesine kapıldığını gören Murat B, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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