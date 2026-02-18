Yemeksepeti\'nde İki Yeni Atama

YEMEKSEPETİ, yönetim kadrosuna iki yeni ismi dahil ettiğini duyurdu. Ocak 2026 itibarıyla Mert Tanyeri Pazarlama Lideri, Dilan Can ise Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak atandı.

Yemeksepeti, büyüme stratejileri ve kurumsal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yönetim kadrosunda iki atama yaptı. Mert Tanyeri Pazarlama Lideri, Dilan Can ise Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü görevine başladı. Şirket, organizasyon yapısını sektör deneyimine sahip isimlerle güçlendirdiğini aktardı.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme çift anadal programlarından dereceyle mezun olan Mert Tanyeri, kariyerine 2012 yılında PepsiCo'da başladı. Ardından Eti, Ferrero, L'Oréal ve Hepsiburada gibi yerel ve global devlerde marka yönetimi ve büyüme alanlarında kritik sorumluluklar üstlendi.

"Yemeksepeti ailesine Şubat 2024'te Kıdemli Pazarlama Lideri olarak katılan Tanyeri, sergilediği başarılı performansın ardından Ekim 2024'te Delivery Hero bünyesinde 'Bölgesel Pazarlama Lideri' (Regional Head, Marketing Campaigns) rolüne getirildi. Bu süreçte Delivery Hero pazarlarında halen kullanılmakta olan kampanya stratejilerinin oluşturulmasına aktif katkı sağlayan Tanyeri, Ocak 2026 itibarıyla Yemeksepeti Pazarlama Lideri olarak atandı. Tanyeri, yeni görevinde markanın tüm pazarlama operasyonlarına ve büyüme stratejilerine liderlik edecek."

Yemeksepeti'nin Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü görevine getirilen Dilan Can'ın ise şirketin kamu kurumlarıyla olan ilişkilerini, regülasyon süreçlerini ve iş dünyası paydaşlarıyla olan temaslarını yöneteceği kaydedildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve kariyerine avukat olarak başlayan Can'a yönelik şirketten verilen bilgide şöyle denildi:

"Uzun yıllar Ticaret Bakanlığı bünyesinde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yaptı. Özellikle Dünya Ticaret Örgütü, ABD ve AB ülkeleriyle ikili ticari ilişkilerimiz ile uluslararası anlaşmalar ve hizmet ticareti konularında uzmanlaşan Can, ABD ile ikili ticari ilişkilerimizle ilgili olarak yürüttüğü çalışmalardan ötürü ABD Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen IVLP programına iki kez davet edildi. Son olarak, Dilan Can, Çin'in üretim ve teknoloji merkezi olarak konumlanan Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ticaret Ataşesi olarak ülkemizi temsil etti. Bu görevinde ticari ilişkilerimizin zenginleştirilmesi, sınır ötesi e-ticaret, dijital hizmetler, yatırımlar ve teknoloji ekosistemi üzerine yoğunlaşan Dilan Can, kamu nezdindeki paydaş yönetimi ve regülasyon konusundaki derin tecrübesini artık Yemeksepeti'nin kurumsal hedefleri doğrultusunda kullanacak."