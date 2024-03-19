Yemen Başbakanı, Husilerin Kızıldeniz'deki Gerilim Nedeniyle BM Yol Haritasının Durdurulduğunu Açıkladı

Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından Husilerle ateşkes için açıklanan yol haritası sürecinin durdurulduğunu açıkladı.
Yemen Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bin Mübarek, ülkesinin Arap ve yabancı ülkelerdeki büyükelçileriyle video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Bin Mübarek, Husilerin Kızıldeniz'de gerginliği tırmandırması ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdit nedeniyle BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg tarafından Husilerle ateşkes için açıklanan yol haritası sürecinin durdurulduğunu söyledi.
Yol haritasının durdurulmasının ardından gelişmesi muhtemel siyasi durum ve barış sürecinin görüşüldüğü toplantıda, yol haritasının sona ermesiyle Yemen krizine dair siyasi çözüm ufkunun daraldığı belirtildi.
Başbakanlık ofisinin açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, "ülke genelinde kapsamlı ateşkes ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini içeren bir yol haritası kapsamındaki bir dizi tedbire bağlı kalacağını" duyurmuştu.
Grundberg, 14 Mart'taki açıklamasında ise Yemen içinde de gerginliğin artabileceğine ilişkin endişeler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor." demişti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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