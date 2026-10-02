Yemen basınına göre Husiler Aden'de koalisyon karargahı ve çimento fabrikasını vurdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu karargahına saldırı düzenlediği bildirildi.

Yemen basınında yer alan haberlere göre, Husiler, Aden'in El-Bureyka ilçesinde bulunan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçleri karargahı ve bir çimento fabrikasını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Bölge sakinleri, gece saatlerinde Bureyka yönünden şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, sosyal medyada saldırıya ilişkin olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı.

Saldırıda can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmezken, maddi hasarın boyutuna ilişkin de henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.